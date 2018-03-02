Özgür Özel: Bu seçimde kilit parti...

ANKARA (ANKA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Tüm partilerle yan yana durabiliriz, yan yana duruşumuz gökkuşağı gibidir, birbirinin içine girmeden, birbirinin işine karışmadan, farklı olduğumuzun bilincinde. Yan yana durduğumuz yeri çok net tarif ediyoruz, cumhuriyete bağlılık, sadakat ve demokrasi” dedi.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, tüzük taslağını ele almak üzere parti genel merkezinde toplandı.

Parti binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un “ortak bir adayla 2019 seçimlerine gidileceği” şeklinde anlaşılan açıklamasının sorulması üzerine, “İki turlu bir seçim olacak. Bu iki turlu seçimin sonunda, kazananların cumhuriyetçiler, demokrasiden ve parlamenter sistemden yana olanlar, olması ön şartımız. Bunun dışında herhangi bir şartımız yok” dedi.

Tüm partilerin ilk turda kendi adaylarını çıkarmayı düşünebileceklerini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

-“HİÇBİR İHTİMALİ DIŞLAMIYORUZ”-

“Bu son derece saygın, değerlendirilmesi gereken önemli bir duruştur, buna itiraz etmemiz söz konusu olamaz. İkinci tura kalan ve bu cumhuriyet rejimini savunan adaydaki bir birleşme çok akılcı bir önermedir, reddedilemez. Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez ama biz CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz, CHP’nin kendi adayı noktasında da hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz. Temennim ikinci turun sonunda kazanan adayın bizim adayımız olması yönündedir ama aday ilk turda ona da kimsenin itirazı olmaz.”

-DURSUN ÇİÇEK’İN AÇIKLAMALARI: “PARTİNİN RESMİ GÖRÜŞÜ OLAMAZ”-

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in “Saadet Partisi’nin adayının Abdullah Gül olmasını temenni ederiz” şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine de Özel, Çiçek’le görüştüğünü, bu açıklamasını sohbet tarzı bir oturumda, kendi temennisi olarak söylediğini aktardı.

Özel, “Partinin böyle bir resmi görüşü elbette olamaz. Ayrıca 20 milletvekili meselesi bir önceki Anayasada mümkün olan ama bu Anayasada mümkün olmayan bir sistem. Sayın Dursun Çiçek’in ‘Saadet Partisi’nin adayı şu olsa’ diye yaptığı kişisel bir değerlendirme. Bir sohbet olarak orada bırakmak lazım” dedi.

-“BOZDAĞ’I KAMUOYUNUN TAKDİRİNE SUNMAK LAZIM”-

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile yaptığı bir sohbette, “Bozdağ’ın yerel seçimlerin Kasım ayında yapılacağını söylediği” yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine ise Özel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakan yardımcılarını, bakanlarını ciddiye almak zorundayız. Bizim çok güvendiğimiz arkadaşlarımızın yanında böyle şeyler konuşup kameraların karşısına geçip kesin bir dille ‘erken seçim yok’ deyip, hatta ‘erken seçim beklentisi olanları’ deyip bir aşağılamaya girişen Bekir Bozdağ’ı kamuoyunun takdirine sunmak lazım. Ben Bekir Bozdağ ile Tanju Özcan farklı şeyler söylüyorsa, Tanju Özcan’a inanırım, Bekir Bozdağ’a inanmam. Geçmiş pratiğimiz kimin doğru söylediğini, kimin doğrudan uzaklaştığı konusunda yüz oyum olsa, yüzünü de CHP’li Özcan’a veririm” diye konuştu.

-“İKİNCİ TURDA DİĞER PARTİLERDEN FİRE VERMEYECEK BİR ADAY OLMALI”-

Özel, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınırsa CHP’nin adayının diğer partilerden oy alıp alamayacağının sorulması üzerine, öncelikli amaçlarının gösterdikleri adayın ilk turda seçilmesi olduğunu vurguladı.

İlk turda tüm CHP’lilerin ve CHP’ye sempatiyle bakan, CHP’nin paylaştığı değerleri paylaşanların tam destek vereceği bir adayın gözetilmesi belirten Özel, “Ancak ikinci tur düşünüldüğünde de diğer partilerden fire vermeyecek bir aday olması gerektiği açıktır. Bu aklın gereğidir, kazanmak istiyorsak kazanmanın gereği budur. Adayın bu titizlikle belirleneceği konusunda da daha önce Sayın Genel Başkanın da hepimizin de beyanları var, bu titizliğimizi ve bu inancımızı muhafaza ettiğimizi ifade etmek isterim” dedi.

-“SEÇİMDE KİLİT PARTİ OLARAK TEK BİR PARTİYİ GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL”-

Saadet Partisi için “kilit parti” yorumlarıyla ilgili de Özel, şu değerlendirmede bulundu:

“Seçimde tüm partiler kilit parti, tüm seçmenler kilit seçmen, bu seçimde kilit davranış biçimi sandığa gidip cumhuriyete sahip çıkmak. Bu seçimde kilit parti olarak tek bir partiyi görmek mümkün değil. Her bir partinin varlığı ve duruşu aynı değerde değerli. Buradaki kilit davranış biçimi, birlikte olanların birebirine gösterecekleri nezaket, anlayış, birbirinin hukukuna saygı.

16 Nisan sırasında, sonrasında ve şimdi bu nezaketi, bu saygıyı, bu özeni tüm ‘hayır’ oyunda birleşmiş olan ve 16 Nisan günü cumhuriyet ittifakı kurmuş olan tüm bileşenlerde görüyorum. Biz de bunu sürdürüyoruz, muhataplarımızdan da bunu görüyor olmaktan memnunuz. Bir tek parti değil, hepimizin birlikte duruşu her birimizi ayrı ayrı kilit parti olarak tutar.

Biz çok zor bir yolu hep birlikte yürüyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti rejimi sırat köprüsünden geçecek. Her birimiz kendi üzerimizden birbirimize iplerle bağlıyız. Birimiz düşmeyecek, düşersek hepimiz düşeceğiz.

Bir gönül ittifakımız var, her birimiz birbirimize saygılıyız çünkü Cumhuriyet rejimi için, güçlü Türkiye’yi yeniden inşa edebilmek için, ülkenin yarınları için hepimize hepimizin ihtiyacı var.”

-“İTTİFAKA MUHTAÇLIĞIMIZ YOK”-

“İktidarın sizi özellikle HDP ile yan yana getirme durumu var, 2019 seçimlerinde bir formülünüz var mı?” sorusu üzerine de Özel, şu yanıtı verdi:

“Kendilerini ittifaka muhtaç hissedenler ortada, altlarına imza atmışlar, çerçeveyi çizmişler, nereye basarsan bas… Bizim bir ittifaka muhtaçlığımız, bir mecburiyetimiz yok. CHP’nin kuracağı ya da kurmayacağı bir ittifakı AKP’nin ve MHP’nin bu kadar sahiplenmesi, kendi tarihi çaresizliklerinden kaynaklanıyor.

Biz böyle bir kanun teklifi vermedik, yazdıkları ittifak kanununa imza atmadık, oy da vermeyeceğiz. Bir ittifak lazımsa ona muhtaç olanlar belli. Biz kendi adayımızı çıkarıp bizimle gönül ittifakı halinde olanlarla cumhuriyete sahip çıkacak bir onurlu duruşu sergilemeye devam edeceğiz.

Koltukta kalabilmek için ya da kendini bir koltuğa çok uzak görüp sadece birilerine yedeklenerek bir saray rejimine geçit verip kendini inkar edenlerin kurmuş oldukları ittifak, kendi mahcubiyetlerini ve kendi mecburiyetlerini tarif ediyor. Bizim böyle bir derdimiz yok.

AKP ve MHP kendi ittifakları yetmez bir de kendilerine yarayacak başka ittifaklar tarif etmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Tüm partilerle yan yana durabiliriz, yan yana duruşumuz gökkuşağı gibidir, birbirinin içine girmeden, birbirinin işine karışmadan, farklı olduğumuzun bilincinde, aynı olsak zaten birlikte oluruz ama durduğumuz yerin de farkındayız. Cumhuriyetten ve demokrasiden yana duran herkesle, farklı renklerdeki herkesle dururuz ama bu birbirimizin içine geçme anlamına hiçbir zaman gelmedi, bundan sonra da gelmez.

Ne HDP ile ne Saadet’le ne İYİ Parti ile ne diğer saygı değer partiyle birlikte değiliz, yan yanayız. Yan yana durduğumuz yeri çok net tarif ediyoruz; cumhuriyete bağlılık, sadakat ve demokrasi talebidir.”