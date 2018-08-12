Saray'dan belediyelere büyük baskı

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, “Bu düzenleme, yerel seçimlere giderken muhalif belediyelere karşı kullanılacak” dedi.

24 Haziran sonrası resmileşen sistemde ülke yönetiminde tek söz sahibi olan “Başkan”, yerel yönetimleri de mali yöntemlerle kontrol altına alabilecek. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, ayrı kamu tüzel kişiliği niteliği taşıyan belediyelerin hesaplarına el konulmaya çalışıldığını söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘mali kaynakların etkin ve verimli kullanımı’ gerekçesi ile İşsizlik Sigortası Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin mali kaynakları, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin, karşılığı Hazine’den alacak kaydedilmek üzere Tek Hazine Kurumlar Hesabı’nda toplanacak. Bu hesabı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yönetecek.

Yerel yönetimler dahil

Tek Hazine Hesabı içine özerklik ilkesine aykırı bir şekilde yerel yönetimler de alındı. Buna göre, belediyeler de diğer kamu kurumları gibi her gün hesaplarındaki fazlalıkları Tek Hazine Hesabına aktaracak. Belediyeler, günlük taleplerinin yanı sıra aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerini de bir ay öncesinden Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi’nden (THBS) bakanlığa bildirecek. Nakit istemlerini değerlendirecek olan bakanlık, uygun görürse gereksinim duyulan tutarı aktaracak. Belediyeler bakanlığın iznini almadan borçlanamayacak.

Muhalif belediyelere tehdit niteliğinde

Yerel seçimler yaklaşırken alınan bu karar ve uygulama yönetmeliği, muhalefet partilerine karşı baskı aracı olarak kullanılacağı kaygısına yol açtı. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Tek Hazine Hesabı kapsamına yerel yönetimlerin de alınmasının Anayasa’ya veTürkiye’nin imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulmayan maddelerine aykırı olduğunun altını çizdi. Hamzaçebi, hükümetin bu düzenlemeyi, ekonomik kriz ortamında belediyelerin harcamalarını kontrol altına almak ve muhalif belediyeleri sıkıntıya düşermek için iyi niyetli olmayan bir şekilde kullanacağından emin olduklarını ifade etti.

Hamzaçebi’nin BirGün’den Nurcan Gökdemir'e yaptığı açıklama şöyle: “Tek Hazine Hesabı ile kurumların kendi paraları üzerindeki tasarruf yetkisi elinden alınmaktadır. Bir harcamanın kayden ödeneğinin olması bunun ödenmesi sonucunu yaratmaz. Ayrıca o nakdin banka hesabında olması gerekir. Belediyeler bu nakdi temin etmek, harcamayı gerçekleştirmek ve ödeme yapmak için merkezi idareden izin almak zorundadır.

Belediyeler ayrı kamu tüzel kişiliğidir, hesaplarına yönetmelikle el koyamazsınız. Belediyeler, İçişleri Bakanlığı’nın izniyle ya da kendi belediye meclislerinin kararı ile belli limitler dahilinde bankalardan borçlanabilir. Belediyelerin borçlandığı bu parayı alabilmesi bile merkezi yönetimin kontrolüne geçiyor.”