CHP'li delegeler bugün toplanıyor

Olağanüstü seçimli kurultay çabaları sonuçsuz kalan CHP'li muhalifler, yeni yol haritalarını belirlemek üzere bugün Ankara'da bir toplantı yapacak.

NTV'nin haberine göre, muhaliflerin önünde 3 seçenek var. Bunlardan ilki 'Tüzük Kurultayı'nı toplamak. Bunun için 250 delegenin imzası yeterli.

İkinci yol yeniden 'Seçimli Olağanüstü Kurultay' için imza süreci başlatmak.

Üçüncü ve son seçenek ise yerel seçim sonrasını beklemek.

Edinilen bilgilere göre ilk seçenek, yani tüzük kurultayı için sürecin başlatılması öne çıkıyor. Eğer tüzük kurultayı toplanırsa, belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesi ve olağanüstü kurultay için aranan imza sayısının düşürülmesi için çalışılacak.