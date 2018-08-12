Ahmet Hakan'dan Erdoğan'a 'vatan haini' göndermesi

Ahmet Hakan, bugünkü "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York Times makalesi üzerine dağınık notlar" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York Times makalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakan, "Alacağımız çok ders var" diyerek; kimse "bu yazıyı yayımladığı için 'Vatan haini New York Times' demiyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York Times makalesi üzerine dağınık notlar

- Bayağı beğendim makaleyi... Çok iyi hazırlanmış... “Diklenmeden nasıl dik durulur” sorusuna cevap gibi olmuş. Girişi var, gelişmesi var, sonucu var. Yani dört başı mamur!

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- Meydan okumayan ama alttan da almayan, geçmişin muhasebesini yaparken bugünün hatalarına da işaret eden, devirip atmak yerine muhatabı rasyonel tutum almaya çağıran bir makale... İşte ihtiyaç duyulan olgun ve vakarlı tavır bu!

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- Keşke bu makalede ortaya konan bu akılcı, bu vakur, bu mantıklı, bu gerçekçi tutum, iç siyasette de aynen ortaya konsa... Yani iç siyasetimizde hamaset yerine bu makaledeki yaklaşım biçimi geçerli olsa.

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- Makalenin özetinin özeti ise şu: “Aklını başına al Amerika! Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünyada yerini alır”.

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- Bu sözü 1964’te Amerika’ya karşı İsmet Paşa söylemişti... Yarım asrı aşkın bir süre sonra tam anlamıyla İsmet Paşa’nınkine benzer bir tutum içine girmiş olmak da enteresan yani...

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- Türkiye’nin Amerika’ya karşı direnişinden tarihi örnekler de verilmiş makalede... Mesela Ecevit dönemi direnişleri... Ama durun bir dakika! O direnişlerin sonucunda tüp kuyrukları, yağ kuyrukları falan ortaya çıkmıştı. AK Parti de o kuyruklar üzerinden çokça olumsuz propaganda yapmıştı. Umarım artık vazgeçerler.

- ABD ile aramızda büyük bir gerilim var ve bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı, onların ülkesinin bir gazetesinde makale yazıp Türkiye’nin haklılığını savunabiliyor! Ve ABD’de hiç kimsenin aklına bu makaleyi yayınladığı için “Vatan haini New York Times!” demek gelmiyor. İşin bu kısmından da alacağımız çok ders var.