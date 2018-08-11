İYİ Parti kurultaya hazır: Köklü değişim beklentisi

Akşener’in GİK ve MDK’de köklü değişiklikler yaparak yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

İYİ Parti, 2. Olağanüstü Kurultay için hazırlıklarını tamamladı. Yarın ATO Congresium’da yapılacak kurultayda Genel Başkan Meral Akşener tek aday gösterilecek ve yeni Genel İdare Kurulu (GİK) belirlenecek. “Daha yeni başlıyoruz” ana temasıyla düzenlenecek kurultayda kullanılacak slogan ve afişler de bu ana tema çerçevesinde belirlenecek.

Parti yetkilileri, kurultayın bir anlamda Mart 2019’da yapılacak yerel seçim çalışmalarına bir ön hazırlık ve start niteliğinde olacağını belirtti. Kurultay, saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Daha sonra Divan Başkanlığı’nın belirleneceği kurultayda Akşener bir konuşma yapacak, parti tüzüğü ve parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Konuşmaların ardından seçimlere geçilecek kurultayda, genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Akşener’in tek aday gösterileceği kurultayda, İYİ Parti’yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 124 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce genel başkan ardından GİK seçilecek. Akşener’in GİK ve MDK’de köklü değişiklikler yaparak yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Önceki gün yapılan il başkanları toplantısında blok liste için Akşener’e ittifakla tam yetki verildi.