İstifa eden İYİ Parti kurucusundan şok sözler

Kısa süre önce istifa eden İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, “Bu partiden muhalefet olmaz, bu parti de tıpkı diğer muhalefet partileri gibi lider partisi olmuştur” dedi.

İYİ Parti yarın genel başkan Meral Akşener’in tek adaylığında kurultaya gidecek.

Kısa süre önce istifa eden parti kurucularından Özcan Yeniçeri, Deutsche Welle’den Hilal Köylü’ye yaptığı açıklamada, “Kurultaya neden birden fazla adayla gidilmiyor. Parti içi demokrasi bu mudur” diye sordu.

Akşener’in seçim sonrası “Başarısızlığın sorumluluğunu üzerime alıyorum” açıklamasını hatırlatan Yeniçeri, “İstifa ettik çünkü hem başarısızlığının sorumluluğunu üstüne alan bir lider var hem de bu sorumluluğu hemen unutup partiye dönen bir lider var. Böyle tutarsızlık olmaz” dedi.

“Bu partiden muhalefet olmaz, bu parti de tıpkı diğer muhalefet partileri gibi lider partisi olmuştur. Politika üretmesi, iktidarın karşısına çıkması mümkün değildir” diyerek sözlerini sürdüren Yeniçeri, İYİ Parti’nin de önümüzdeki süreçte kendisini yenilemesinin, güçlenmesinin mümkün olmadığını savundu.

Partide kalanların Akşener’e ‘toz kondurmadığı’nı söyleyen Yeniçeri, “Böyle tabu olmaz. Bu tabular siyasette yürümez” diye konuştu.