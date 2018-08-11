CHP'li Öztrak: Önlem alınmazsa...

CHP Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Faik Öztrak, seçim bölgesi Tekirdağ'da partisinin Malkara ilçe teşkilatını ziyaret etti. Öztrak, dövizdeki yükselişi değerlendirirken, sözlerine "Sayın CHP Genel Başkanımız beni hem parti sözcüsü hem de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak seçti fakat burada bu sıfatlarla konuşmuyorum. Buraya sizden biri olarak geldim" diyerek başladı.

"MALININ GEVÜNDE OLMADIĞINI DÜŞÜNEN YABANCILAR ÜLKEDEN GİDİYOR"

Türkiye'nin ekonomisi ve piyasadaki son durumları değerlendiren Faik Öztrak, Türkiye'de demokrasi standartlarının gerilediğini ve ülkenin hukuk devleti olmaktan uzaklaştığını ifade etti.

Öztrak, şunları söyledi: "Santrallerin BOTAŞ'a ödeyeceği para dolar ile geçmediğimiz köprülerden ödeyeceğimiz vergiler dolar ile fakat emekli maaşı lira ile işlem görüyor. Türkiye'deki malının güvencede olmadığını düşünen yabancılar ülkemizden gitmeye başlıyor. Her şeyin başı güven fakat maalesef şu anda güven adına hiçbir şey yok. Dün 3.70 olan dolar bugün 6.50 oldu. Bir senede kimin maaşı bu kadar arttı? Hiç kimsenin. Açıkça söylemek gerekirse ekonominin kötü gidişatı dünya üzerindeki sistemden değil, bizim ülkemizin ekonomisinin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz. İktidar tarafından 100 günlük program açıklanıyor, köprülerden bahsediliyor, birden fazla katlı tünellerden bahsediliyor, Kanal İstanbul projesinden bahsediliyor. Tabii ki bunlar yapılsın. Fakat hiç kimse de sormuyor, 'Nereden geliyor bunun parası?' diye."

"ÖNLEM ALINMAZSA GİDİŞATI DURDURMAK ZORA GİRECEK"

Dövizdeki yükselişin önlenmesi için 'ayağı yere basan' önlemler alınması gerektiğini belirten Öztrak, "Döviz durduğu yerde duruyor, Türk Lirası hızla değer kaybediyor. Bir an önce ayakları yere basan önlemler alınması gerekiyor. Eğer önlemler alınmazsa bu gidişatı durdurmak daha da zora girecek. Artı her geçen günde almamız gereken tedbirlerin dozu artacak. Bu nedenle, tedbir alınmazsa dövizi tutamayız, dövizi tutmak için alınacak önlemler de her geçen gün artar. Vatandaşın parası da pul olur" ifadelerini kullandı.