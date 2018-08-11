Erdoğan: Onların doları varsa bizim Allah'ımız var

Erdoğan'ın Ordu'da yaptığı açıklamalardan satır başları:



Bu millet azizdir, bu millet güçlüdür. bu millet inançlıdır ve bu millet düştüğü yerden çok güçlü kalkar. Bayram sonrası ihaleyle yıkılan köprü 3-4 ay içinde bitirilecek. Eyvah dolar yok demeyin ha!

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 13 maddelik ekonomi önerisi

Bu işin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Yastığınızın altında doları, avrosu, altını olan varsa çıkarın.



Bunları bankalara vererek Türk lirasına çevirelim ve bu anlamda en önemli istiklal savaşını verelim. Bunlar o dilden anlıyor. Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit ederek bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuktan anlarız hukuk dilinden anlarız



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