Seçime götürecek kadro belli oldu: Rota değişmedi

SEBAHAT KARAKOYUN/BİRGÜN- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinin başında yaptığı “Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz yeni süreçte partide önemli değişiklikler olacak” açıklamasının aksine, Merkez Yönetim Kurulu’ndaki (MYK) değişikliği beş isimle sınırlı tuttu. Kulislerde değiştirileceği öne sürülen isimlerden yalnızca Bülent Tezcan MYK dışı kalırken; Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek yerlerini korudu.

24 Haziran seçimlerinin ardından iç tartışma yaşanan CHP’de, parti yönetiminin öngörülen sürede yeterli imza toplanmadığı gerekçesiyle olağanüstü kurultay tartışmalarına noktayı koymasının ardından dikkatlerin yöneldiği MYK revizyonu dün yapıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oluşan beklentinin aksine MYK’de büyük bir değişikliğe gitmedi. MYK’nin üye sayısı 18’den 19’a yükseltilirken, bazı genel başkan yardımcılıklarının görev alanları yeniden belirlendi.

Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Öztürk Yılmaz, Çetin Osman Budak ve uzun yıllardır partinin mali işlerinin başında bulunan Haluk Koç MYK dışı kaldı. Oğuz Kaan Salıcı, Yunus Emre, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal ve Gökçe Gökçen MYK’nin yeni üyeleri oldu.

Tartışılan isimler yerinde kaldı

MYK revizyonu gündeme geldiğinden beri, seçim gecesi yapılan açıklamalar ve işletilemeyen Adil Seçim uygulaması nedeniyle, şimşekleri çeken ve MYK dışı kalacakları iddia edilen isimlerden yalnızca Bülent Tezcan MYK dışı kaldı.

Adil seçim uygulaması ile ilgili çalışmaları yürüten Onursal Adıgüzel ile olağanüstü kurultayla ilgili imza sürecindeki açıklamalarıyla öne çıkan Tuncay Özkan ve Muharrem Erkek, kulislere yansıyan iddiaların aksine MYK’deki yerlerini ve görev alanlarını korudular.

Örgütün başına Oğuz Kaan Salıcı

Tezcan’ın sürdürdüğü Parti Sözcülüğü görevini yeni dönemde Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak sürdürecek. Tezcan’ın diğer görevi olan parti örgütleri de daha önce İstanbul İl Başkanlığı da yapmış olan Oğuz Kaan Salıcı’ya teslim edildi. Salıcı’nın il başkanlığı sürecinde yaşanan tartışmalara dikkati çeken muhaliflere göre, önümüzdeki süreç parti örgütleri açısından hareketli günlere gebe.

CHP’nin yeni MYK’sinde dikkat çekici bir başka isim de son kurultayda Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner’in başını çektiği ‘Gelecek İçin Biz’ oluşumu içinde yer alan Orhan Sarıbal oldu. Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Sarıbal, olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinde daha önce birlikte hareket ettiği Gelecek İçin Biz grubuyla ayrı düşmüştü.

Muhalefet şaşırtıcı bulmadı

MYK’de beklentilerin çok altında bir değişikliğe gidilmesi, sonuçsuz kalan olağanüstü kurultay girişiminin ardından şimdi de tüzük kurultayı için düğmeye basmaya hazırlanan parti içi muhalefeti şaşırtmadı. MYK revizyonunu, parti politikalarında bir değişikliğe gidilmeyeceğinin işareti olarak yorumlayan parti içi muhalefetin gündeminde hafta sonu Ankara’da yapacakları toplantı var. Toplantıda tüzük kurultayı için düğmeye basılıp basılmayacağı karara bağlanacak.

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Seçime götürecek kadro

Genel Sekreter: M. Akif Hamzaçebi

Parti Sözcüsü - Ekonomi Politikaları: Faik Öztrak

Ar-Ge Bilim Yönetim Ve Kültür Platformu: Fethi Açikel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz

Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca

Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

Gençlik Politikaları: Yunus Emre

Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

İdari Ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

İnsan Hakları: Gökçe Gökçen

İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları Ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu

Kadın Politikaları: Lale Karabıyık

Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal

Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun