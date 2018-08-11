Bakanlıklarda çok başlı yönetim

24 Haziran öncesi modelde sadece bakanlık müsteşarına verilen üst yönetici unvanı yeni dönemde tüm bakan yardımcılarının oldu.

NURCAN GÖKDEMİR/BİRGÜN- Uygulamada tüm bakan yardımcılarının üst yönetici sayılması ile çok başlı bir yönetim modeline geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin 24 Haziran sonrası yeni döneminde gündeme gelen ve tercih edilen isimlerle dikkati çeken bakan yardımcılarının her birine “üst yönetici” unvanı verdi. Bakanların görev alanları sınırlanırken sayıları sınırsız olarak belirlenmesi olanaklı olan bakan yardımcılarının üst yönetici olarak belirlenmesinin bakanlıklarda yönetim kargaşası yaratması bekleniyor. 24 Haziran’da yapılan seçimler öncesi parlamenter sistemde sadece bakanlık müsteşarlarının taşıdığı “üst yönetici” unvanını bakan yardımcılarına veren genelge yayımlandı.

“Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici cumhurbaşkanı tarafından belirlenir” denilen hüküm uyarınca Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı genelgeyle bakanlar kendilerine doğrudan bağlı özel kalem müdürlüğü, teftiş kurulu gibi hizmet birimlerinin üst yöneticisi olurken bakan yardımcıları da kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimlerinin üst yöneticisi sayıldı.

Böylelikle geçmişte sadece bakanlığın tümünden müsteşar sorumlu iken yeni dönemde yetki ve sorumluluk sayısı sınırsız olan bakan yardımcılarına dağıtılacak.

AKP’lilere istisnai kadro

Kadrolu olanların devletteki en yüksek maaşı, sözleşmeli olanların ise bu kısıtlamaya tabi olmaksızın Erdoğan’ın belirlediği tutar kadar ücret alabildiği bakan yardımcılıkları için daha önce kamuda ya da özel sektörde belli bir süre ile hizmet etme şartı aranmıyor. Ayrıca, bakan yardımcısı olabilmek için yüksek öğrenim şartı aranmıyor, ortaöğretim görmek yeterli sayılıyor.

Erdoğan, 20 bin liraya yakın maaş alabilen bakan yardımcılıklarına 24 Haziran sonrası süreçte çok sayıda atama yaptı. Cumhurbaşkanlığı eski danışmanı yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Fatma Varank’ın, AKP kurucularından ODTÜ’lü Reha Denemeç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni İbrahim Er’in bazı eski AKP Milletvekilleri ile bürokratların tercih edildiği bakan yardımcılığı kadroları hızla dolduruluyor.