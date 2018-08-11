CHP, felaket bölgesinde inceleme yaptı: Dikkat çeken detaylar

Ordu’da yaşanan sel felaketinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba kente gitti. Ünye, Fatsa ve Ordu merkezde inceleme yapan Özel ve Ağbaba’nın kente ilişkin ilk değerlendirmeleri şöyle:

-Tablo vahim: Can kaybı olmaması sevindirici diyorduk ancak önceki akşam saatlerinde sel sularına kapılan bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Karşı karşıya kalınan tablo son derece vahim.

-Deniz geri aldı: Denizden alınanı bir gün deniz geri alıyor denir. Şimdi denizin ve sel sularının yapılan köprüleri, yolları geri aldığı görülüyor. Ordulular, “Derelerimizin önüne engel olacak şekilde plansız betonlaşma yapılırken biz hep itiraz ettik ama doğayla inatlaşıldı ve en sonunda doğa da bu betonlaşmadan intikamını alıyor’’ diyor.

-Atıklar dere yatağında: Yıllardır derelerin ıslahının yapılmamış olması, yapılan inşaat çalışmalarında, özellikle kamunun yaptığı pek çok projenin atıklarının uzağa taşınmak yerine dere yataklarına konmuş olması ve dere yataklarının daraltılmış olması, şiddetli bir yağış geldiğinde çok daha yüksek basınçla gelip bu heyelanlara sebebiyet verdiği söyleniyor.

-Zarar karşılanmalı: Burada görevimiz afetten zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının bir an önce sarılmasının takipçisi olmak. Bir yandan tonlarca fındığın denize kadar akması söz konusu. Bu ilde vatandaşlarımızın tek geçimi fındık. Bu zararların bir an önce karşılanması gerekiyor. Vatandaş, bize “Zararımız karşılanmazsa Ordu ekonomisi çöker’’ diye yakınmalarda bulunuyor.