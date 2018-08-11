Fatih Altaylı: Türkiye taşınıyor

Fatih Altaylı'nın "Veresiye Defteri" başlıklı yazısının bir bölümü şöyle;

Bir muhafazakar gazeteci dostum mesaj atmış.

“Abi ne dediysen çıkıyor, bu kriz daha da derinleşir mi, bir de onu söyle” diye soruyor.

Fikrimi söyleyeyim.

Bu bir ekonomik kriz olsaydı, bir şey söylemek çok daha kolay olurdu.

Ancak bu sadece ekonomik bir kriz değil.

Bu sarsıntının nedeni, Türkiye’nin “Taşınması”

Türkiye daha önce uzun yıllar oturduğu mahalleden bir başka yere taşınıyor.

Taşınmak kolay iş değildir.

Hatta oldukça stresli bir iştir.

Mahalle değiştirmek daha da streslidir.

Ve tabii taşınırken, mahalledeki bakkala, kasaba, manava borcunuz var ise onlar da yakanızı kolay bırakmazlar.

Yıllardır kullandığınız veresiye defterini önünüze koymanın yanı sıra, gider ayak alıveriş yapmanıza da izin vermezler.

***

Ani fren

Ekonomiden sorumlu Bakan Berat Albayrak’ın konuşmasında söylediklerini iş dünyası hararetle alkışladıktan sonra bizim diyecek bir lafımız olamaz.

Ben sadece iyi bir otomobil sürücüsü olarak şunu söyleyebilirim:

Bir otomobilin lastiği patladığı anda ani fren yapmak çok doğru bir iş değildir. Ayağınızı gazdan çekersiniz ve yavaş yavaş hızın düşmesini beklersiniz. Aniden fren yapmak ya otomobili devirmenize ya da yoldan çıkmanıza neden olur.

Mevcut durumdan nasıl çıkılacağı ile ilgili elbette benim de fikirlerim var ama bizim fikrimizin bir önemi olmadığı için boşuna yazmaya gerek yok.

Yazının tamamını okumak için TIKLAYIN.