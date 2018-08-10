CHP İstanbul yerel seçimleri konuşacak

GERÇEK GÜNDEM - CHP İstanbul İl Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı, 11 Ağustos Cumartesi saat 10.00’da Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

24 Haziran seçimleri ile önümüzdeki yerel seçimlerin değerlendirileceği toplantının açılış konuşmasını CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu yapacak. CHP İstanbul İl Danışma Kurulu’nda CHP İstanbul il yönetimi, milletvekilleri, PM üyeleri, kurultay delegeleri, ilçe başkanları, gençlik kolları başkanları, kadın kolları başkanları, disiplin kurulu üyeleri ve önceki dönem milletvekilliği, PM üyeliği ve İstanbul il başkanlığı görevinde bulunmuş isimler yer alıyor.

İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun gerçekleştireceği açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam edecek.

Tarih: 11 Ağustos Cumartesi

Yer: Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi, Pınar Mahallesi, Günyüzü Sokak, Sarıyer / İstanbul

Saat: 10.00