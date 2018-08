CHP’den Flormar işçilerine ‘arabuluculuk’ sözü

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan kozmetik firması Flormar’ın sendikalaştıkları gerekçesiyle işten çıkardığı işçilerin 15 Mayıs’tan bu yana fabrika önünde sürdürdükleri eylem 88. gününde. 2018’in Ocak ayında Petrol-İş Sendikası’na üye olup haklarını almak isteyen bir grup işçinin tazminatsız bir şekilde işten atılmasıyla başlayan süreçte bugüne kadar çoğu kadın 132 Flormar işçisinin işine son verildi. Sendikal haklarıyla birlikte işlerine geri dönene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyleyen işçiler geçtiğimiz günlerde polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Polisin pankartlarını toplattığı ve eylemlerine son vermelerini istediği işçiler ise geri adım atmadı. Flormar işçilerinin 88. günündeki eyleme bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra CHP Milletvekilleri Gülizar Emecan, Turan Aydoğan ve Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.



Kılıçdaroğlu’ndan Flormar işçilerine mesaj



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ziyaret öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla da konuyu paylaştığını, Kılıçdaroğlu’nun Flormar işçilerine selamlarını ve dayanışma duygularını gönderdiğini söyledi.

CHP’li Ağbaba, Flormar direnişinin işçilerin lehine sonuçlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek “Bu mücadele sadece 132 işçinin verdiği bir mücadele değil Türkiye’nin her yanında verilen bir mücadeledir. Sendikalaşma oranın yüzde 10’a düştüğü, her gün iş cinayetlerinin yaşandığı, işçilerin yokluğa mahkum edildiği bu ülkede sizlerin bu direnişi Türkiye işçi sınıfı tarihine yazılmıştır. Bu mücadelenin önünde saygıyla eğiliyoruz, iyi ki varsınız. Biz CHP olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Hem sendikayla konuşacağız hem işverenle konuşacağız. Bir arabulucu olma anlamında üzerimize düşeni yapacağız. Şunu bilin ki burada konuşup gitmeyeceğiz. Bu haklı mücadelenizin olumlu olarak sonuçlanmasını sağlayacağız” dedi.



CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da yaptığı açıklamada “Sizin bu haklı direnişinizle hakkınız olanı almanız için elimizden gelen her türlü desteği vermek için yeniden buradayız. Birazdan Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, milletvekillerimiz ve sendika temsilcilerimizle birlikte bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bu direnişinizin hem görünür olmasını hem de olumlu bir sonuca evrilmesini sağlamak için her şeyi yapacağız. Geçen hafta da söylediğim gibi bu direniş zaferle tamamlandığında burada zafer halaylarını hep birlikte çekeceğiz. Sizler 88 gündür gerçekleştirdiğiniz bu direnişle Flormar’ın değil direnişin, direncin insanları güzelleştirdiğini dünyaya gösterdiniz. Bu haklı isteklerinizle bu inancınızla mutlaka kazanacaksınız” dedi.