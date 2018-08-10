Erdoğan: Dövizmiş, kurmuş... Geçin o işleri

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"24 Haziran'da küsüratı söylemeyelim yüzde 77 oy ile destek veren, Cumhurbaşkanlığını şahsıma layık gören tüm Gümüşhaneli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Kardeşlerim bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Biz size hizmetkar olarak bu adımları attık. Ordu'ya sel felaketi nedeniyle uğrayacağız. Sonra Rize'ye geçeceğiz oradaki kardeşlerimize şükranlarımızı sunacağız. Trabzon'da da hemşehrilerime sesleneceğim. Bu haftasonunu dolu dolu Doğu Karadeniz'de geçireceğiz. Elimiz boş gelmedik, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni'ni yaptık. Ben size hep ne dedim? Biz Ferhat'sak, siz Şirin'siniz. Dağları dele dele geliyoruz. Resmi açılışı yaptık. Zigana da bitsin Trabzon buradan 20 dakika. Bütün bunlar bir aşk işi aşk. Aşıksanız, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz, bu millete aşığız. Neymiş dövizmiş.. Neymiş kurmuş. Geçin o işleri geçin."

Erdoğan: Dolar molar bizim yollarımızı kesmez

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