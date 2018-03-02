Başbakan'dan çarpıcı Afrin açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatı için, "Bu harekat sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, herhangi bir miat söz konusu değil. Bu harekatı Afrin'le sınırlı düşünmemiz de söz konusu değil." dedi.

başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Yıldırım Afrin harekatında şehit düşen askerler için şunları söyledi;

Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.

Türkiye olarak bu sorunun, iç savaşın otorite boşluğunun en büyük bedelini ödeyen ülkeyiz. Bugün Afrin bölgesinde bizim mücadelemiz sadece ülkemizin sınırlarını güvence altına almak değil, aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini de korumak, bunun ötesinde de o bölgede, Suriye'de, Irak'ta yaşayan mazlum insanları terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Bu harekat sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, herhangi bir miat söz konusu değil. Bu harekatı Afrin'le sınırlı düşünmemiz de söz konusu değil. Nerede bir terör tehdidi varsa, orası bizim için bir hedeftir.