GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'den gelen 8 şehit, 13 yaralı haberinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" çağrısı sonrası CHP Genel Merkezi'ne dev Türk bayrağı asıldı.
CHP liderinin çağrısına ilk Selvi Kılıçdaroğlu uydu
CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı asılmasının görüntüsü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Yayın İzleme Birimi'nin Twitter'daki @fotochp adlı hesaptan paylaşıldı.
CHP Liderinin çağrısı sonrasında CHP Genel Merkezine Türk Bayrağı asıldı. #Kilicdaroglu #chp #bayrak pic.twitter.com/xzsTLuJH0a— FOTOCHP (@fotochp) 2 Mart 2018