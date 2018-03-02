2 Mart 2018 12:13

CHP Genel Merkezi'ne dev Türk bayrağı asıldı

Kılıçdaroğlu, Afrin'den gelen acı haber sonrası Türk bayrağı çağrısı yapmıştı.
+ A -

Paylaş

GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'den gelen 8 şehit, 13 yaralı haberinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" çağrısı sonrası CHP Genel Merkezi'ne dev Türk bayrağı asıldı.

CHP liderinin çağrısına ilk Selvi Kılıçdaroğlu uyduCHP liderinin çağrısına ilk Selvi Kılıçdaroğlu uydu

CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı asılmasının görüntüsü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Yayın İzleme Birimi'nin Twitter'daki @fotochp adlı hesaptan paylaşıldı.


Çok Okunanlar

Siyaset