106 bin 704 kayıp silah Meclis gündeminde

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 faaliyet raporunu yayımladı. Raporda çalıntı ve kayıp olduğu belirtilen silah sayısı 106.740 olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği soru önergesiyle kayıp silahların akıbetini soran CHP’li Mehmet Tüm, kayıp ve çalıntı silah sayısının korkutucu düzeye ulaştığını buna karşın hükûmetin hiçbir adım atmadığını ifade etti.

Son 3 yılda kayıp silah sayısında yüzde 720 oranında artış var!

İçişleri Bakanlığı’nın raporuna göre son üç yılda kayıp silah sayısında yüzde 720 oranında bir artış olduğunu belirten CHP’li Mehmet Tüm, şunları söyledi:

“Bir süredir bireysel silahlanma, ruhsatsız silah, yasadışı silahlı eğitim kampları gibi konular ülke gündeminde yer alıyor. Hükûmet bu konulara karşı her zaman körler sağırları oynadı, tek bir bilgilendirici açıklama dahi yapılmadı. İçişleri Bakanlığı’nın dün yayınladığı faaliyet raporunda yer alan bilgiler ise vahim ve korkutucu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu raporda, 2017 yılında kayıp ve çalıntı silah sayısı 106 bin 704 olarak açıklandı. Bakanlığın 2014 yılı faaliyet raporunda 14 bin 682 olan kayıp silah sayısı, 2015’te 91 bin 120’ye çıkıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından sayı 107 bin 628’le tavan yapıyor ve en son bu yıl bu sayıda önemli bir değişiklik görünmüyor.”

“Bu silahlar nerede, kimlerin elinde? Kamuoyuna açıklanmayan hususlar mı var?”

“Hükûmet kayıp silahlara ilişkin acilen bir açıklama yapmak zorundadır. Bu silahlar nerede, kimlerin elinde? Kayıp 15 Temmuz silahlarıyla ülkemizde cinayetler işleniyor, ruhsatsız silahlarla her gün insanlar öldürülüyor. Ancak tek bir adım bile atılmış değil. CHP olarak kayıp ve çalıntı silahlarla ilgili atmadığımız adım kalmadı. Meclis’e sunduğumuz önergelerin tamamı AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. Kayıp silah sayısındaki yüzde 720’lik artış hükûmete korkutucu gelmiyor mu? Yoksa kamuoyuna açıklanmayan bilmediğimiz başka konular mı var, hükûmetin bu soruları bir an önce yanıtlaması gerekmektedir.”

“15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra emniyet ve askeri birimlerin silah envanterinde ne kadarlık bir düşüş olmuştur?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği soru önergesinde, CHP’li Mehmet Tüm şu soruları yöneltti:

Kayıp ve çalıntı silah sayısında son üç yılda gerçekleşen yüzde 720 oranındaki artışın gerekçesi nedir?

Ruhsatsız, kayıp ve çalıntı silah sayısındaki olağanüstü artışa karşı Bakanlığınız herhangi bir önlemi veya çalışması bulunmakta mıdır?

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra emniyet ve askeri birimlerin silah envanterinde ne kadarlık bir düşüş olmuştur?

Kayıp veya çalıntı silahla yakalanan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin yüzde kaçının sabıkası vardır?

Kayıp, çalıntı ve ruhsatsız silahlarla işlenen cinayet sayısı kaçtır?

Kayıp, çalıntı ve ruhsatsız silahla yakalanan kişilere uygulanan cezai tedbirler nelerdir?

Kayıp ve çalıntı silah sayısına ruhsatsız silahlar da eklendiğinde ortaya çıkan sayı nedir?

Bireysel silahlanmanın azaltılmasına ilişkin Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Konuya ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama getirilecek midir?