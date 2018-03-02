CHP liderinin çağrısına ilk Selvi Kılıçdaroğlu uydu

GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'den gelen 8 şehit, 13 yaralı haberinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" çağrısında bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına ilk olarak eşi Selvi Kılıçdaroğlu uydu. Selvi Kılıçdaroğlu'nun evine Türk bayrağı astığı ana ilişkin fotoğraf Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Yayın İzleme Birimi'nin Twitter'daki @fotochp adlı hesaptan paylaşıldı.



İşte Selvi Kılıçdaroğlu'nun evine Türk bayrağı asarken çekilen o görüntüsü:



