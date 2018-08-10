Faik Öztrak kimdir?

Faik Öztrak 26 Mart 1954'te Ankara'da doğdu. Baba adı A. Orhan, anne adı Ayten'dir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İngiltere Birmingham Üniversitesi'nde Kalkınma Finansmanı alanında yüksek lisans yaptı.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) 1978 yılında göreve başladı. Bu kurumda, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İktisadi Planlama Başkan Vekilliği, İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı yaptı.

2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Başkan Yardımcısı olan Öztrak, 2001 krizinden hemen sonra Hazine Müsteşarı oldu. Bu dönemde Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlendi.

2003 yılında Hazine Müsteşarlığından ayrılan Öztrak, Milliyet gazetesinde ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuk öğretim üyeliği, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu direktörlüğü yaptı. 23.,24., 25., 26. ve 27. Dönemlerde Tekirdağ milletvekili seçilen Öztrak, 23. Dönem TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde, Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda yer aldı, Asambleye bağlı Ekonomik ve Mali İşler, Sosyal İşler ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı yaptı. 24. Dönem TBMM'de NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) üyesi olan Öztrak, NATO-PA Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinde bulundu. Halen NATO-PA Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. İngilizce ve Fransızca bilen Öztrak, evli ve bir çocuk babasıdır.