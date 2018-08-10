CHP İzmir’de imza veren delegeler Ankara'da

Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imzasını veren delegelerle pazar günü Ankara’da Latanya Oteli’nde zirve düzenlerken İzmir’de de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katıldığı bir buluşmada delegeler bir araya geldi.

İzmir’den imza veren 27 delege de 12 Ağustos Pazar günü Başkent’te gerçekleşecek zirveye katılacak. İzmir heyetinin sözcülüğünü ise imza hareketinin kentteki öncü isimlerinde İl eski Başkanı Asuman Ali Güven yapacak.

Güven, “ Pazar günü saat 14:00’te toplantı olacak. Fikir alışverişi yapacağız. Demokratik ve yeni bir tüzük yapılması noktasında çaba var. Delegasyonun görüşlerini almak üzere davet ediliyoruz. Ankara’ya gitmeye karar verdik” dedi.

HALK BİZDEN, CHP’DEN BU DEĞİŞİMİ BEKLİYOR

Güven, yaptığı detaylı bilgilendirmede, “İmza vermeyen ama tüzük değişikliğini kabul eden arkadaşlar da olabilir. O arkadaşları da davet ediyoruz. Partinin birlik, beraberliğe ihtiyacı var. Bir taraftan demokratik bir tüzüğe de ihtiyacı var. Bundan sonra adaylar değerlendirilirken dikkat edeceğiz. Önceliğimiz ön seçim… Delegeyle ön seçimin yapılmasını istiyoruz. Kongre ve ön seçim delegeleriyle yapılsın. Adaylar böyle belirlenirse daha uygun olacak. Bu konuda çabamız olacak. Böyle bir tüzüğün yapılması için katkıda bulunmak istiyoruz. İnşallah bu çabamız olumlu karşılanır. Bu tüzüğü yapma şansımız olur diye düşünüyorum. Önemli bir seçim arifesindeyiz. Türkiye şu an çok kötü yönetiliyor. Çok büyük sorunlarımız var. Ekonomimiz büyük sıkıntıda. Dış politika çok olumsuz bir durumda. Türkiye’nin bu kadar olumsuzluğu gördüğü şartlarda bizim de kendimizi bir an önce toparlayarak seçimlere hazırlanmamız gerekiyor. Halk bizden, CHP’den bu değişimi bekliyor. Adaylarımızı genel merkez atamasıyla, 3-5 kişinin inisiyatifiyle değil, partililerimizin katkısıyla belirleme şansımız olur inşallah. O zaman adaylara daha fazla sahip çıkarız. Partimiz yerel seçimlerde gerek İzmir’de gerek Türkiye’de başarılı bir seçim süreci yaşar ve seçimlerden iyi sonuç alır. Hep birlikte bunu temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.