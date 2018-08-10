Brunson evine dönmeden kriz bitmeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, Washington'a giden Türk hükümeti yetkilileriyle birçok konuda görüşmeler yaptıklarını ve "heyete açıkça Pastör Brunson'ın evine dönmesi gerektiğini söylediklerini" belirtti. Neuert "Bizim için ilerleme kaydedilmesi Pastör Brunson'ın evine, ABD'ye dönmesidir diye konuştu"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, sözcü Neuert günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorulan bir soru üzerine "Türkiye'yle geniş kapsamlı bir ilişkimiz var ve Türk hükümetiyle her temasımızda bir dizi konuyu ele alıyoruz. Dün de Türk hükümeti yetkilileriyle geniş kapsamlı bir görüşme yaptık. Pastör Brunson'ın evine dönmesi gerektiğini açık bir şekilde söyledik. Ancak bu meseleyi kamuoyu önünde müzakere etmeyeceğiz" dedi.

Neuert "Görüşmelerde ilerleme kaydedildi mi?" diye sorulunca da "Biz ilerleme kaydetmeyi Pastör Brunson'ın evine, ABD'ye dönmesi olarak tanımlıyoruz" dedi.

'Bizim için ilerleme Brunson'ın dönmesi'

Sözcü Neuert bir gazetecinin "İlerleme kaydedildi mi yoksa Türklerle hala derin bir görüş ayrılığı var mı?" sorusuna ise "Ben böyle bir tanımlama yapmayacağım. Bildiğiniz gibi dün buluştuk. Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar geniş kapsamlı görüşmeler yaptı. Bizim istediğimiz ilerleme Pastör Brunson'ın evine dönmesi. Söyleceklerin bu kadar" dedi.

Heather Nauert "Yani Pastör Brunson evine dönene kadar Türklerle temas etmeyecek misiniz? diye sorunca da "Bu konuda spekülasyon yapmayacağım ve Beyaz Saray yönetiminin ötesinde bir şey demeyeceğim" dedi.

Türkiye'den bir heyet Amerikalı yetkililerle görüşmelerde bulunmak için dün Washington'da görüşmeler yapmıştı.

Heyetin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bulunuyordu.