Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için bayrak çağrısı

ANKARA (ANKA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım” dedi.

Afrin şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oldu

Kılıçdaroğlu, ajans muhabirlerine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 8 asker için başsağlığı diledi. Şehitler için bayrak asma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Afrin Harekatında 8 şehidimiz, 13 yaralımız var. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara şifalar diliyoruz. Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum; kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar, evlerimize, bürolarımıza, işyerlerimize Türk bayrağı asalım.”

Öte yandan parti genel merkezi binasına da dev bir Türk Bayrağı asıldı.