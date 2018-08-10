Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı!

Dolar 6.49 olarak rekor seviyeye yükseldi.

Muharrem İnce Twitter'dan paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

Dolar 6'yı aşmıştı: Durdurulamıyor

İnce'nin paylaşımları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum.Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin"