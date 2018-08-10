CHP, tarikatların araştırılmasını istedi

Cumhuriyet Halk Partisi tarikat ve cemaatlerin ekonomik ve siyasi nüfuzlarının Meclis’te kurulacak bir komisyon eliyle araştırılması için önerge verdi. Önergenin gerekçesinde, “Dini kullanıp siyasi ve bürokratik bağlantılar kurarak geniş toplum kesimlerine sızan cemaatlerin laik, demokratik cumhuriyet ilkelerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiği zarar hiçbir şeyle ölçülemeyecek düzeydedir” denildi.

TBMM Başkanlığı’na verilen önergenin gerekçesi şöyle:

“Cumhuriyet ile çıkılan çağdaş dünya hedefinde karşılaşılan en büyük engel, Cumhuriyet karşıtı iç hareketlerden kaynaklanmıştır. Bunların başında tarikat ve cemaatler gelmektedir. Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının yoğun mücadelesine karşın kendilerini gizleyerek varlıklarını sürdüren tarikat ve cemaatler, ne yazık ki güçlenerek günümüze kadar gelmiştir. Müritlerine, ‘sorgulamadan itaat etme kültürü’nü dayatan cemaatlerin, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki gelişimlerinde dikkat çekici noktalar olmuştur. Cemaat ve tarikatlar ekonomik güç olmaya başlamış; bu güçleri geçmiş yıllara nazaran siyasette de daha etkin olmalarına yol açmıştır. Dini kullanıp siyasi ve bürokratik bağlantılar kurarak geniş toplum kesimlerine sızan bu cemaatlerin laik, demokratik cumhuriyet ilkelerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiği zarar hiçbir şeyle ölçülemeyecek düzeydedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve demokratik sisteminin devamı açısından, tarikat ve cemaatlerin nüfuzları, ekonomik güçleri, yerel ve uluslararası boyuttaki siyasi bağlantılarının ortaya çıkarılması ve bu tespitler dikkate alınarak hukuk devleti sınırları içinde mücadele edilmesi için konuyla ilgili Meclis araştırması açılmasını arz ederim.”