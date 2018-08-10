10 Ağustos 2018 07:40

Abdüllatif Şener'den kur artışına çarpıcı yorum

Abdüllatif Şener'den kur artışına çarpıcı yorum
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener kur artışına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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AKP'nin eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yaşanan kur artışına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan çarpıcı yorumlarda bulundu. Şener paylaşımında, "Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!" dedi.

 

 

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