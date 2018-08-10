Ümit Özdağ'dan istifa açıklaması

İYİ Parti kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor’un ağır eleştirilerle istifa etmesi üzerine başlayan ‘kan kaybı’ iddialarına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi.

Özdağ, "İYİ Parti yerel seçimlerden genel seçimde elde ettiği başarıdan daha büyük başarıyla çıkacaktır. Keşke olmasaydı. İstifa eden arkadaşlar saygın isimlerdir ve İYİ Parti içinde kalmalarını tercih ederdim." şeklinde konuştu.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada, “İYİ Parti bu seçimlerde kendi koyduğu hedefler açısından başarısız ama objektif şartlar açısından başarılı bir partidir. Yedi ayda yüzde 10’luk oranla 43 milletvekili ile bütün engellemeleri aşarak etkili bir sonuç almıştır. İYİ Parti yerel seçimlerden genel seçimde elde ettiği başarıdan daha büyük başarıyla çıkacaktır. İstifa müessesesi kişisel bir müessese olmakla birlikte benim siyaseten doğru bulmadığım adımdır. Keşke olmasaydı. İstifa eden arkadaşlar saygın isimlerdir ve İYİ Parti içinde kalmalarını tercih ederdim.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise istifaları “Kökleşme sürecinde bu tür sancılar olur. Ayrılan arkadaşlarla ilgili sevinç içinde değiliz ancak partimizi sarsmaz. Partimiz kurumsallaşma sürecine yeni girdi. Güçleneceğimiz bu süreç, ilerleyen zamanda kurumsallaşma sürecinde daha ahenkli kadroları dizayn etmemize olanak sağlayacak” sözleriyle değerlendirdi.

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ise 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Otobüs hareket etmiştir, inen de olur binen de” sözlerini hatırlatarak “Biri diyor ‘Ülkücüleri tasfiye ediyorlar’, bir diğeri, ‘Bu partinin ülkücü olduğunu bilsem, hiç üye olmazdım’ diyor ve istifa ediyorlar. İstifalar sarsmaz güçlendirir. Hedefimiz yerel seçimdir. Bu bayrak yükselmiştir. Hiç kimsenin bu bayrağı indirmeye gücü kudreti yetmez; yetmeyecektir. Bazı çevrelere cevap olsun diye bu sloganla yola çıkıyoruz” dedi.

Öte yandan, İYİ Parti'nin pazar günkü kurultayında “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” söylemi öne çıkarılacak.