Gürkan Hacır'dan CHP adayı iddiası

CNN Türk'te Gece Görüşü programına katılan gazeteci yazar Gürkan Hacır, 2019 seçimi için CHP'nin aklında tek aday fikri olduğunu söyledi. Hacır, "Çatı aday değil tek aday. Muhalefet Bloku olarak Blok'un bir araya gelerek tek aday üzerinde anlaşması fikri CHP'de kabul gören bir fikir" ifadelerini kullandı.

Hacır şöyle dedi: “CHP’nin aklında tek aday fikri var. Buna Sayın Erdoğan ‘Çatı aday’ diyordu MHP Lideri Bahçeli de… Çatı aday değil tek aday. Yani muhalefet bloğu olarak bilinen bloğun bir şekilde bir araya gelerek tek aday üzerinde uzlaşması fikri, CHP’de şu anda kabul gören bir fikir. Ama bunu daha tartışıyorlar. Yetkili kurullarla da çok tartışılacak.”