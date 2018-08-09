İşte odasını boşaltan ilk CHP'li

GERÇEK GÜNDEM- CHP'de dün gerçekleşen MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını veren genel başkan yardımcılarından bazıları Genel Merkez'de odalarında bulunan eşyalarını toplamaya başladı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı yeni MYK'da olması beklenmeyen Tekin Bingöl Genel Merkez'de genel başkan yardımcılarına ayrılan 10'unca katta bulunan odasında eşyalarını toplayarak odasından ayrıldı.
Tekin Bingöl'ün odasını topladığı ana ilişkin fotoğraflar Bingöl'e yakın isimler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.