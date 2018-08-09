9 Ağustos 2018 18:05

CHP'li delegeler Ankara'da buluşuyor

CHP'li delegeler Ankara'da buluşuyor
Çağrı Heyeti, olağanüstü kurultay çağrısında bulunan delegelerle bir araya gelecek.
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GERÇEK GÜNDEM - Çağrı Heyeti, 12 Ağustos 2018 Pazar günü saat 14:00'te Ankara'da, olağanüstü kurultay çağrısında bulunan delegelerle bir araya gelip bundan sonraki yol haritasını belirleyecek.

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