CHP'li vekil gazeteci Öztürk'ü ziyaret etti

EVRENSEL/Eren Yılmaz - Tutuklu Gazeteci Ece Sevim Öztürk’ü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Öztürk ile görüşmesini ve hukuki süreci değerlendirdi.

Geçtiğimiz 8 Haziran’da "FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu" iddiasıyla gözaltına alınan Çağdaş Ses haber sitesi genel yayın yönetmeni, gazeteci Ece Sevim Öztürk 20 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öztürk, gözaltına alınmadan günler önce, 15 Temmuz yargılamaları ile ilgili haberleri ve bir belgeseli nedeniyle hedef gösterilmişti.

‘HUKUKİ DAYANAĞI SAĞLAM DEĞİL’

Gazeteci Ece Sevim Öztürk’ün gözaltına alınması ve tutuklanmasına İzmir’de Deniz Kuvvetleri ile alakalı yaptığı belgeselin gerekçe gösterildiğini hatırlatan Aydoğan şunları söyledi: Anladığım kadarıyla sorgusu sırasında görüldüğü, basına da yansıdığı gibi elle tutulur bir şey yok. Orada yapılan haberler resmi duyurularla tezatlık gösteriyor. Ece Hanım’ın faaliyeti, Sayın Cumhurbaşkanının beyanlarını doğrulayan ama daha sonrasındaki yargılama sürecini doğrulamayan çalışmalar. Bu çalışmalarından kaynaklı olarak gözaltına alınması ve tutuklanması söz konusu. Ben bu tutuklamanın hukuki dayanağının sağlam olmadığını düşünüyorum. Açıkçası bu yargılamanın kamuoyu tarafından da çok bilindiğini düşünmüyorum. Henüz bir iddianame yok ama sorgu sırasında sorulan sorulardan iddianamenin nasıl şekilleneceğini anlamak mümkün. Zaten “Üye olmamakla beraber FETÖ/PDY örgütüne yardım” iddiasıyla tutuklamaya sevk edildi. Bu ülkede bütün solcular, bütün muhalifler bu gibi gerekçelerle tutuklamaya sevk ediliyorlar ama altını araştırdığınız zaman aslında bu ülkenin geleceğine katkıda bulunabilecek bir takım objektif çalışmaların yargının önüne bir suçmuş gibi itilerek yargılama konusu yapıldığını görüyorsunuz.

Ece Hanım’ın gazeteci olarak çok sağlıklı bir çalışması olduğunu düşünüyorum. Böyle bir çalışmanın kamuoyu tarafından daha bilinebilir hale getirilmesi, daha şeffaf bir şekilde duyurulabilir olması ülkemizin demokrasi geleceği aaçısından çok büyük önem taşıyor. Ama tabii burada açıktan ve aleni bir yargılama süreci yaşanmadığı için Ece Hanım’ın kendisine sorulan sorular üzerinden sohbet edebilme şansımız oldu. Yargılama aleni hale geldiği zaman kamuoyu bu belge ve bilgileri daha rahat tartışabilir hale gelecek.

‘CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMIYORSANIZ BIRAKIN’

Öztürk’ü daha sonra tekrar ziyaret edeceğini belirten Aydoğan, Öztürk’ün moralinin iyi olduğunu, görüşmenin neşeli geçtiğini aktardı. Öztürk’ün ‘can güvenliği’ gerekçesiyle hücrede tutulmasına değinen CHP’li Aydoğan, şunları aktardı: Hücrede tutulmasının gerekçesi kendisinin disiplinsiz bir davranışı ya da infaz kanunlarına aykırı bir davranışı değil. Ece Hanım ‘can güvenliğinin olamayacağı’ iddiasıyla şu anda hücrede tutuluyor. Bu da çok tuhaf bir şey. Cezaevi yönetimi böyle bir risk gördüyse kendince önlem almış olabilir, ama açıkçası ben böyle bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Ece hanım da böyle bir risk görmüyor.

Bana kalırsa Ece Hanım’ı ‘can güvenliği sorunu var’ diyerek hücrede tutmak yerine onun hukuksal güvencesini sağlayıp salmak daha doğru olandır. Cumhuriyet savcısının buna bakması gerekiyor. Madem can güvenliğini de sağlayamıyorsunuz bırakın boş yere tutmayın.

NE OLMUŞTU?

Öztürk’le ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde “Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 15 Temmuz 2016 günü itibariyle görev ifa eden ancak menfur darbe yanlısı olmayan ve hatta menfur darbeye karşı tavır koymuş olan bazı personele de suç taniinde bulunulmak suretiyle yıpratma girişimi gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır” ifadeleri yer almıştı.