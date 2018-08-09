Havalimanındaki 'Solcu musun' sorusu Meclis gündeminde

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, gazetemizde dün yayımlanan ‘Solcu musun’ diye sorup ülkeye almadılar’ başlıklı haberimizi Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Vekil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

‘Solcu musun’ diye sorup ülkeye almadılar!

‘Solcu musun’ diye sorup ülkeye almadılar ‘Solcu musun’ diye sorup ülkeye almadılar

CHP’li Antmen, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“8 Ağustos 2018 tarihli BirGün Gazetesinde yer alan habere göre; Yurtdışından Türkiye’ye giriş yapmak isteyen çok sayıda kişi, ‘ihbar nedeniyle’ geri çevrilmektedir. İddialara göre bir yolcuya da Türkiye’ye girişte görevliler tarafından ‘Solcu musun?’ sorusu yöneltilmiştir. Konuyla ilgili olarak, Alman Sol Partili bir milletvekilinin soru önergesine verilen yanıtta, son yedi ayda 54 Alman vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmediğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa genelinde ise bu sayının daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Gelen bilgilere göre, sosyal medya paylaşımları, politik faaliyetler ve ihbarlar nedeniyle takibe alınarak, ülkeye sokulmayan ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden sınırdan geri çevrilen birçok kişi bulunmaktadır.”

Hangi gerekçelerle yapıldı?

CHP’li Alpay Antmen, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

Son 5 yılda Türkiye’ye girişlerde kaç kişi geri çevrilmiş, kaçının pasaportuna el konuşmuş, kaçı gözaltına alınmıştır? Bu işlemler hangi gerekçelerle yapılmış ve bu kişilerin akıbetleri ne olmuştur?

Gelen bir Türk vatandaşına ülkeye girişte “solcu musun?” sorusu yöneltildiği doğru mudur? Doğruysa bu soruyu soran kişi ya da kişiler hakkında idari ve hukuki işlem başlatılmış mıdır? Buna benzer başka yaşanan olay bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Herhangi bir yargı kararı olmaksızın kişilerin sınırdan geri çevrilmesi, gözaltına alınmasını doğru buluyor musunuz? Bu işlemler kim ya da kimlerin talimatıyla yapılmaktadır?

Bakanlığınıza konuyla ilgili gelen şikâyet sayısı kaçtır? Bu şikâyetler ne şekilde değerlendirilmiştir? Bahsi geçen konuyla ilgili açılan dava bulunmakta mıdır? Varsa bu dava ya da davaların sonuçları ne olmuştur?