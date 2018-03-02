Ankara'da kesilen ağaçlar Meclis gündeminde

İşte CHP'li Gök'ün konuya ilişkin TBMM'ye sunduğu soru önergesi;

Ankara’da yol yapımları esnasında kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesine ilişkin zaman içinde verilen sözlerin ve imzalanan protokollerin gereğinin yerine getirilmediği gözlenmiştir. Daha önce Malazgirt Bulvarının yapımı esnasında katledilen ağaçların yerine yenileri dikilmediği gibi geçtiğimiz yıl içerisinde ODTÜ arazisinin yanında geçirilen bulvar için kesilen ağaç sayısının dört katı kadar dikim yapılacağı söylenmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ankara’daki doğa katliamı geri döndürülemez bir noktaya doğru hızla ilerlemektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2002 – 2018 yılları arasında altyapı ve üstyapı çalışmaları için Ankara’da hangi projeler kapsamında kaç adet ağaç kesilmiştir?

2. 2002 – 2018 yıllarında Ankara’da yeni oluşturulan yeşil alanlara dikilen ağaçlar haricinde kesilen ağaçların yerine hangi bölgelere, kaç adet ağaç dikilmiştir?

3. Malazgirt Bulvarı’nın yapımı için kesilen ağaçların yerine yol yapımının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen neden ağaç dikimi yapılmamıştır?

4. ODTÜ arazisinin yanına yapılan bulvar için kesilen ağaçların yenilerinin dikileceği konusunda söz verilmesi ve prokotol imzalanmasına rağmen neden halen konuya ilişkin bir çalışma yürütülmemektedir?

5. Ankara’da ağaç kaybının önüne geçilmesi ve yeşil alanların artırılması için yürütülen çalışmalar nelerdir?