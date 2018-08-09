CHP'den muhtarlar için teklif

Sancar: "Kamu görevi yapan muhtarlar, belediyelerin ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilsin."

MUHTARLARA YETERLİ DÜZENLEMELER YAPILMADI

Beş yılda bir seçimle iş başına gelen ve partilerden bağımsız olarak görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına ilişkin olarak bugüne kadar yeterli düzenlemelerin yapılmadığını kaydeden CHP’li Sancar, Türkiye genelinde yaklaşık 51 bin köy ve mahalle muhtarının teknolojik altyapının olmadan derme çatma binalarda vatandaşa hizmet verdiğini kaydetti.

Muhtarların sorunlarını bildiklerini ve çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini belirten Sancar, “Muhtarların talebi olan belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilme hakkı mutlaka sağlanmadır. Oldukça zor şartlarda çalışan muhtarlarımız için münferit olarak bazı yerlerde hayata geçirilen uygulama mutlaka kanuni boyuta taşınmalıdır" dedi.

"ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLSUN"

Kanun teklifiyle; köy ve mahalle muhtarlarının, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılması isteniyor.