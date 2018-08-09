Yandaş yazardan 'alkış' savunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'yi eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için İnce tarafından eleştirilen komutanla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Malatya’da düzenlenen mitingden sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından organize edilen “Esnaf buluşmasına” katılmıştı.

Erdoğan burada cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi hedef alarak “Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz. Kardeşlerim; girdiği her yarışı kaybedenlerin ne kendilerine, ne de milletimize verebilecekleri bir şey yoktur” demişti.

Erdoğan’ı bu sözleri salonun ön sıralarında bulunan TESK ve TOBB gibi patron örgütü başkanlarından büyük alkış alırken, alkışlayanlar arasında 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in de bulunması tepki çekmişti.

Muharrem İnce, "Apoletleriniz sökeceğim" demiş, Erdoğan ise 'Ben onun başkomutanıyım. Alkışlamasından neden rahatsız oluyorsun'savunması yapmıştı.

ORTAMA AYAK UYDURMAK İÇİN ALKIŞLAMIŞ

İnce'nin seçimlerin ardından 'Tartışmayı uzatmamam gerekirdi. Pişmanım' dediği alkışlama olayı hakkında Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Müderrisoğlu " İsmail Metin Temel... Alkışın perde arkası" başlıklı yazısında, Orgeneral Temel'in alkışladığı sözlerin ne olduğunu bilmeden 'ortama uyum sağlamak için' alkışladığını iddia etti.

Sabah yazarı şöyle yazdı:

"Birilerinin iddia ettiği gibi ortada politize olmuş bir komutan portresi söz konusu değil. İsmail Metin Temel, Cumhurbaşkanı'nın konuşması sürerken ara ara yanındakilerle sohbet ettiği için alkışlama sırasındaki ifadelere tam olarak konsantre olmamış. Yani... Protokoldekiler alkışlamaya başlayınca, ortama bakarak ve nezaket gereği o da alkışa iştirak etmiş."