CHP'li 40 vekil ifadeye çağırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP 26. Dönem milletvekillerinin yaptığı başvuru sonucu, "yasadışı dinleme" soruşturması açtı.

Alman istihbaratının kullandığı bir yazılımla telefonlarının dinlendiği şüphesiyle savcılığa başvuran 40 eski ve mevcut Milletvekili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Savcılığın soruşturma başlattığını duyuran Barış Yarkadaş, gelişmeyi sosyal medyadan şu şekilde duyurdu:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında benim de olduğum 40 eski ve mevcut vekili, Adalet Yürüyüşü boyunca telefonlarımızın yasadışı dinlendiği; tweet adreslerimizdeki Direk Mesaj'ların da takip edildiği şüphesiyle yaptığımız suç duyurusu üzerine ifade vermemiz için davet etti."