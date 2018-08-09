Erdoğan: Yapılan taarruzun sebebi...

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 'Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt 947. Yıldönümü Anma Programı'nın basın toplantısı dün Muş'un Malazgirt ilçesinde yapıldı.

Toplantıya Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve çok sayıda Malazgirtli katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Biz sırtımızı başkaları gibi başka yerlere değil, köklü inanışa, birlik ruhuna dayıyoruz. Allah'ın izniyle Çanakkale'de yaşadığımız ruh yine Malazgirt'e, Alparslan'ın ordusundaki ruha dayanmaktadır. Şu anda Türkiye'ye çeşitli mihraklardan yapılan taarruzların sebebi, Türkiye'deki bu ruhun yeniden canlanması, dirilmesidir. Allah'ın izniyle birliğimizin, kenetlenmemizin, dayanışmamızın oluşturacağı gücün, maalesef düşmanlarımız bizden daha çok farkındadırlar" dedi.

'CEPHEDE TÜRK, KÜRT, ARAP, ÜMMET VARDI'

Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklere değinen Erdoğan, "26 Ağustos'ta Malazgirt'te çok müstesna bir gün yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ağırlayacağız, Türkiye'nin birlik tablosunu orada yeniden dünyaya haykıracağız. Malazgirt ile kazandığımız zafer bize Anadolu'nun kapılarını öyle bir açtı ki, buraları biz vatan yaptık. Buraları şehit kanlarıyla sularken cephede Türk, Kürt, Arap, ümmet vardı. Anadolu toprakları aslında İslam ümmetinin de vatanı olmuş oldu" diye konuştu.

Erdoğan, 26 Ağustos'ta yapılacak etkinliklerin Muş, Bitlis ve Van için turizm potansiyeli oluşturacağını söyledi.

ERDOĞAN 'TURİZM POTANSİYELİ' OLUŞTURACAK İLLERİ AÇIKLADI

Etkinliklerin 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta başlayacağını belirten Erdoğan, "Bu tabi ki Malazgirt, Muş, Ahlat, Bitlis ve hatta Van için çok büyük turizm potansiyeli, kültürel bir zenginlik, hareketlilik oluşturacak" diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Artık Malazgirt çok daha farklı, tarihine, medeniyetine yakışan bir şehir haline gelecek. Şehrin içinde dolaşırken alt yapıyla ilgili hazırlıkların yapıldığını, çok daha güzel bir Malazgirt'in bizleri beklediğinin müjdesini vermek istiyorum" ifadesini kullandı.

'MALAZGİRT OLMASAYDI İSTANBUL OLMAZDI'

Daha sonra söz alan İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Malazgirt 1071 başlangıç. Eğer o başlangıç olmasaydı, 1453 olmazdı, İstanbul olmazdı. O olmasaydı bugün ülkemiz olmazdı. Tarihimizi gözden geçirirsek, başlangıç Malazgirt diyebiliriz. Bu bize okullarda okutuldu ama daha sonra unutuldu" dedi.

Toplantı, şehitler için ok atışı yapılmasıyla sona erdi.