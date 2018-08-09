Görüşmelere yeni şart engeli: ABD 12 isim verdi ve...

ABD ile yaşanan yaptırım krizi sonrası ülkeye giden Türk heyet dışişlerinin ardından Hazine Bakanlığı yetkilileri ile de görüştü.

Bu görüşmenin içeriği merak ediliyordu. Blomberg çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Türk yetkililer burada Halkbank'a verilebilecek astronomik cezadan kaynaklı endişelerini dile getirildi. Öte yandan bazı diplomatik kaynaklar ABD'nin görüşmelerin devam edebilmesi için Brunson'la birlikte 12 ismin daha serbest bırakılmasını talep ettiğini ve yazılı taahhüt istediğini öne sürdü.

Blomberg'de yer alan habere göre bir yetkili yaptığı açıklamadaTürk yetkililer Hazine Bakanlığı yetkililerine, ABD'nin İran'a yönelik ambargosundan kaçmak ve ABD Hazinesi tarafından büyük bir para cezası ihtimaliyle karşı karşıya kalan Halkbank hakkında endişelerini dile getirdi.

Aynı görevli 'Brunson krizi çözülmeden ABD kapsamlı bir çözüm önerisini kabul etmeyecek' dedi.

ABD 12 isim daha verdi

Görüşmeler sonunda ABD ve Türkiye, sadece “temaslara devam etmek” konusunda anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerde Türk heyetine ayrıca, sadece Rahip Andrew Brunson’un serbest kalmasının yetmeyeceğini, halen Türkiye’de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD’nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türk vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz’un da tahliyesinin beklendiği bildirildi.

ABD görüşmelerin devamı için yazılı taahüt istedi

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, diplomatik kaynaklargörüşmeleri çıkmaza sokan gelişmenin ise, Amerikan tarafının Türk heyetinden Amerikan vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi olduğunu iddia etti.