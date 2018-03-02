CHP'de bir aday daha çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in sözlerini köşesine taşıdı. Haluk Pekşen’le görüşmesinin ayrıntılarını yazan Yalçın Bayer, Pekşen’in, “CHP’de Kılıçdaroğlu ile İnce arasında sıkışıp kalanlara, tercih yapamayanlara karşı varım diyorum” ifadelerine yer verdi.

Yalçın Bayer’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

“CHP Kurultayı’nda Trabzon milletvekili Haluk Pekşen’le karşılaştığımızda, 'Aday değil misiniz, listelerde adınızı görmedik' demiştik.

'Bensiz CHP olmaz. Gücümü akşam görürsün' dedi.

Hukukçu olan Pekşen hiçbir listede yer almadı ve 380 oyla 60 kişilik PM’ye 38. sıradan girdi.

Önceki gün kendisiyle görüştük. Genel Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ilginç sözler dinledik. 'İçinde bulunduğumuz durum çok kötü; parti ve genel başkan toplumun isteklerini karşılayamıyor. Bu durumda iktidara alternatif olarak bir değişim gerektiği gibi yeni yüzlerle taze kana ihtiyaç var' dedi.

Peki bu nasıl olacak? Mayısta olağanüstü kurultaya gidilebileceğini söylüyor.

'Yeni ve genç isimlerle, CHP’liliği tartışılmaz parti büyükleri ile konuşuyorum, aslında onlar beni zorluyorlar, partinin başına geç diye... Tamam göreve hazırım, diyorum ama geniş bir uzlaşma zemini de arıyorum. Bu iş kadro harekâtı ile olur. Türkiye’yi ilk on ekonomik büyümeye getirecek projelerimiz var, kaynak temini kolay... Esas olan proje ve kadro...'

Karadenizliliği bir avantaj olarak görüyor, Türkiye’yi yeniden bütünleştirmek adına... Enerji ve lojistik konusundaki ciddi projeleri henüz açıklamak istemiyor, biraz süre diyor. Cumhurbaşkanlığı adayının, yardımcı ekibinin şimdiden açıklanmasının gerektiğini söylüyor. Neden bu çıkış? 'CHP’de Kılıçdaroğlu ile İnce arasında sıkışıp kalanlara, tercih yapamayanlara karşı varım diyorum.'”

Yazının tamamın Hürriyet'te okumak için TIKLAYIN