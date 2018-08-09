Diyanet, ek bütçe istedi!

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan 7.7 milyarlık ödenek, altı ay sonunda 8.3 milyar olarak güncellendi.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılın ilk altı ayındaki gerçekleşmeler ve ikinci dilime ilişkin öngörülerin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı.

Rapora göre, geçen yılı da ek ödenek alarak 7.3 milyarlık harcama ile tamamlayan Diyanet’e, bu yıl için yüzde 12’lik artışla 7.7 milyarlık bütçe ödeneği ayrıldı. Ancak altı ayın sonunda 4 milyar lira harcayan kurum, yıl sonu gerçekleşme tahminini 8.3 milyar lira olarak güncellendi.

Ocak-haziran döneminde bütçesinin yüzde 52’sini harcayan Diyanet’in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, yıl içinde yapılan özel düzenlemelerle en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personele yapılan harcamalarda yaşandı. 100 bini imam-müezzin, 20 bini kadrolu Kuran kursu öğretmeni, 20 bini geçici Kuran kursu öğreticisi, 3 bini vaiz ve bin 250’si müftü olmak üzere personel sayısı 144 bin 250’ye ulaşan Diyanet, bu kadroya sosyal güvenlik primleri ile birlikte 3.8 milyar TL ödedi.

Başkan Ali Erbaş da, rapora yazdığı sunuşta bütçelerinin yüzde 95’inin personel harcamalarına gittiğinin altını çizdi.