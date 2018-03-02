'Doğum yapan anne işini kaybetmesin'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışan anne adaylarının doğum yaptıktan sonra işten çıkarılma endişesini Meclis gündemine getirdi. Ömer Fethi Gürer, kadınların doğum sonrası işten çıkarılması, işyerlerinde yaşadıkları sorunların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma önergesinde, 2015, 2016 ve 2017 yılının ilk 8 ayının kapsayan 32 aylık dönemde 1 milyon 812 bin 700 SSK’lı annenin doğum yaptığını belirterek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun verdiği bilgiye göre 4/a akpasımda, doğum yapan kadın sayısı günlük ortalama 1900’u buluyor” dedi.

Ömer Fethi Gürer, gebe ve emziren işçilerin korunmasına yönelik çalışmalarla ilgili soru önergesinde, “Ülkemizde SGK'ya kayıtlı, son üç yılda, özel sektör çalışanlarında, erkek ve kadın işçi olarak, yaş aralıkları ile işe alınan kişi sayısı kaçtır? SGK'ya kayıtlı olup doğum yapan anneler, son üç yılda kaç kişidir? Özel sektörde kaçı çalıştığı işte devam etmektedir? Bu bağlamda annelik sonrası işten çıkarılan işçi sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yönelttiğini belirtti.

Sorularına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yanıt verdiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Bakan Sarıeroğlu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 4/a kapsamında kayıtlı olan kadınların 2015-2017 yılları arasındaki doğum istatistiklerini açıkladı. Bakan Sarıeroglu, 2015 yılında 601 bin 161, 2016 yılında 670 bin 369 ve 2017 yılının ilk 8 ayında ise 541 bin 170 kadının doğum yaptığını açıkladı. Bu süre içinde doğum yapanların sayısı 1 milyon 812 bin 700 oldu” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma yaşamında kadının karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlemelerle sağlanan iyileştirmeler olsa da bunun alana yansıması önemli olduğuna dikkat çekti.

Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Kamu kurumlarında çok sık karşılaşılmasa da özel sektörde çalışan anne adaylarının, doğum yaptıktan sonra çoğunlukla işlerini kaybettiği yönünde şikâyetler vardır. Günlük ortalama 1900’e yakın 4/a kapsamındaki SGK’lı kadın doğum yapmaktadır. Doğum yaptıktan sonra işten çıkarılan annelerin varlığı ülkemizde ciddi anlamda gündeme alınması gereken bir durumdur. Annelik ulvi bir sorumluluktur. Annelik işten çıkarılmayı değil daha çok destek sağlanmasını zorunlu kılan bir değere taşınmalıdır. Bu bağlamda bakanlık bu konuda verileri irdeleyerek incelemeli ve araştırarak sorun varsa çözüm üretmelidir.”