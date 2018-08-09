Akşener'den liste kararı

İYİ Parti’de olağanüstü kurultaya 2 gün kala kurulların belirlenmesinde yöntem tartışması parti gündemine oturdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ’in tek aday olarak gireceği kurultayda, parti kurullarının çarşaf liste ile şekillendirilmesi fikrinin öne çıktığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, önceki kurultaydaki blok liste uygulanmasına karşın Akşener’in yeni ekibinin belirleneceği 12 Ağustos kurultayında, partide sözü geçen isimler ilk kez kendi güçlerini tartacak.

İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in önce olağanüstü kurultay kararı, ardından 1 haftalık ikna süreci ve geri dönüşü ile durulan kriz süreci, 12 Ağustos’ta ATO Congresium Kongre Salonu’nda düzenlenecek kurultay ile son bulacak. Partinin yerel seçimler öncesi son virajını oluşturacak kurultay, Akşener ve partinin geleceği açısından da en önemli belirleyici olacak. Edinilen bilgiye göre, Akşener ’in dönüşünün ardından Başkanlık Divanı’ında parti kurullarının belirlenmesi için “ çarşaf liste” formülü öne çıktı.

Son söz Akşener’de

Üst kurul delegelerinin oyu ile ‘tek aday’ olarak gösterilmesi planlanan Akşener’in yanı sıra, 1124 delegenin oy kullanacağı 2. olağanüstü kurultayda partinin en üst karar alma organı olan 80 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK), 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.

Parti kaynakları, 1 Nisan kurultayındaki uygulama olan blok liste yerine Akşener ’in yaşanan sancılı sürecin ardından bu kurultayda ‘ çarşaf liste’ yöntemini benimseyeceğini aktardı. Tüzüğe göre 80 kişilik GİK aday listesi oluşturup istenmeyen adayların isimlerin üzerinin çizilmesi ve yeni adayların isimlerinin yazılması anlamına gelen blok liste sistemi, bu kurultayda uygulanmayacak. Akşener ’in tüm listeyi işaret etmek yerine, adayların ferdi olarak divan yönetimine başvurdukları çarşaf liste formülü ile en çok oyu alan 80 aday GİK’e girecek.

Güç gösterisi

Adayların tek tek oylarının kişisel olarak hesaplandığı çarşaf aday sistemi, parti içindeki dengeleri de gün yüzüne çıkaracak. Bu kapsamda yerel seçim öncesinde partide Akşener’in A takımında yer almak için yarışan isimlerin de parti içindeki güçleri, tabandan kendilerine yönelik tepkiler, aldıkları oy oranları ile ölçülmüş olacak. Bu yöntemle Akşener’in kendisine gelen “kurmaylık” taleplerine alınan kişisel oylar ile cevap vermesi ve elini bu yöntemle güçlendireceği değerlendirmesi yapılıyor.