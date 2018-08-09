Abdulkadir Selvi: İYİ Parti’de vazo çatladı

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, Meral Akşener'in de dönmesiyle İYİ Parti'nin yeni bir sürece girdiğini, merkez partiye bürüneceğini ve kadrolarını yenileyeceğini aktardı.

Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

İyi Parti kongresinde ne olacak

HAFTA sonu İYİ Parti’nin geleceği açısından kritik bir kongre yapılacak.

Meral Akşener, tek aday olarak girecek kongreye. Kendisi aday olmayacak ama ortak aday gösterilecek. İYİ Parti demek Meral Akşener demek. Bu süre zarfında Akşener’siz bir İYİ Parti’nin kısa süre içerisinde dağılacağı görüldü. Afyon kampından sonra Meral Akşener de bunu gördü, İYİ Parti de Akşener’siz yürüyemeyeceğini öğrendi. İYİ Parti yerel seçimlere Akşener’le girecek. Yerel seçimlerde Ege, Marmara ve Trakya’da İYİ Parti etkisi hissedilecek. İzmir, Ankara ve İstanbul seçimlerinde çıkaracağı adaylarla İYİ Parti, sonuçları etkileyecek. Yerel seçimlerde alınacak sonuçlara göre partide roller yeniden belirlenecek.

Kimilerine göre Akşener’in, Afyon kampında önce istifa edip ardından olağanüstü kurultay çağrısı yapması siyasi bir manevraydı. Böylece, kendisi olmadan partinin dağılacağını gösterdi. Bu arada Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi dişli isimleri de geriletmeyi başardı. Akşener’i geri dönüşe ikna edenlere göre ise istifa ve tekrar aday olmama kararı taktik bir manevra değildi. Akşener samimi olarak istifa etti, ardından da olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. “Kurultayda aday olmama kararım kesindir” derken samimi olduğu kanaatindeler. Seçimlerden sonra Akşener güçlü bir liderlik sergileyemedi ama yeni bir parti olmasına rağmen İYİ Parti bu süreci iyi yönetti. Meral Akşener’in geri dönmesi sağlandı. Böylece parti, siyasi hayatının en büyük tehlikesini atlatmış oldu. Bunda Akşener’in kapısında nöbet tutup kendisini kilitleyenlerin katkısı da göz ardı edilmemeli.

Akşener geri döndü. Ama bu süre zarfında liderliği ciddi yara aldı. Sıkıştığında partisini bırakıp giden lider pozisyonuna düştü. Akşener partisini kurtarmadı, partisi Akşener’i kurtardı. Lider zor zamanlarda ortaya çıkar.

MERKEZ PARTİ BEKLENTİSİ

İYİ Parti 12 Ağustos’ta sadece yeni bir kongre yapmayacak. Parti yeni bir yörüngeye oturacak. Akşener, İYİ Parti’yi kurmak için yola çıktığında merkez sağ ve merkez soldan isimlerin yer aldığı MHP’den ayrılmalar nedeniyle milliyetçi tonu olan merkez parti beklentisi hâkimdi. Ama MHP’den ayrılanların ağırlıkta olduğu bir parti ortaya çıktı. İlk hayal kırıklığı orada yaşandı. Partide itirazın nedenlerinden biri bu. “İYİ Parti seçmeni, MHP eğiliminde siyaset yapmaları için oy vermedi” deniliyor. İYİ Parti’nin AP’den ayrılan Demokratik Parti ya da CHP’den ayrılanların kurduğu Güven Partisi gibi, MHP’den milletvekillerinin kaymasıyla oluşan bir parti olmadığı savunuluyor. “Seçmen MHP seçmeni değil, İYİ parti seçmeni” değerlendirmesi yapılıyor. Merkez partilerden gelenlerle MHP kökenliler arasında ciddi bir ayrışma söz konusu.

VAZO ÇATLADI

12 Ağustos kongresiyle İYİ Parti’nin merkez parti kimliğine kavuşması hedefleniyor. O nedenle 12 Ağustos için, “Yeniden Doğuş Kongresi” deniliyor. Partide karar organlarında büyük bir değişiklik yapılması isteniyor. “İYİ Parti, merkez parti kimliğine kavuşacak, kadroları da ona göre yenilenecek” deniliyor. Tabii Akşener bunu başarabilirse. Partinin kuruluşunda eski MHP’lilerin hâkim olması üzerine gelen eleştirilere Akşener, “MHP’de birlikte yola çıktığımız arkadaşlar diyet borçlarını istediler, ödedim” karşılığını vermişti.

Peki son günlerdeki istifalar nasıl karşılanıyor? İlkesel istifalar olarak görülmüyor. Milletvekili olamayanların partiyle yollarını ayırması olarak değerlendiriliyor. Ama istifa işini hafife almamak lazım. Bir umut olarak doğan parti, ilk seçimden sonra önce genel başkanının istifasını, ardından da kurucuların istifasını yaşıyorsa işler iyi gitmiyor demektir.

Umut vazosu bir kez çatlamaya görsün... İYİ Parti’de vazo çatladı.

Akşener, kongreden güçlenerek mi çıkacak, İYİ Parti açısından bir “yeniden doğuş kongresi” mi olacak orasını göreceğiz. Ama Akşener açısından son şans...