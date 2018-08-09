'500'ün üzeri önemli sayı'

Rıfat Başaran/Hürriyet- CHP’de dün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi ve 17 genel başkan yardımcısı görevlerinden çekildi.

MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu’na, “İmza süreci bitti. Yönetim değişikliği yapmanız için size bir fırsat vermeliyiz. Size desteğimiz tam” diyerek görevi bıraktı.

Kılıçdaroğlu ise “MYK revizyonu yaparken arkadaşlarımızın başarısı ve başarısızlığı üzerine bir değerlendirme yapmayacağım. Bir yenilenme ihtiyacı gördüğüm için bu ihtiyaca yanıt vermek üzere böyle bir yola başvuracağım” diye karşılık verdi.

500’ÜN ÜZERİ ÖNEMLİ SAYI

Toplantıda Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imza tartışmalarını değerlendirerek şu mesajları verdi: “Her ne kadar kurultay için toplanan imza yeterli olmasa da, 500’ün üzerindeki sayı önemlidir. Bu mutlaka değerlendirilmeli. İmza verenler de partilimiz, hepsinin başımızın üzerinde yerleri var. Kimseye husumet beslemeyeceğiz. Olağanüstü kurultay süreci partiye ciddi zarar verdi. Hızlı bir şekilde kurultay tartışmalarından çıkılması gerek. Ülkenin durumu ortada. Ekonomik kriz geliyor. Bundan sonra partiyi zaafiyete uğratacak bir tartışma içine sokacak kişiler hakkında disiplin sürecini işleteceğiz. Asla tavizimiz olmayacak, haklarında gereği neyse yapılacak.”

Kılıçdaroğlu, “A’dan Z’ye sağlıklı bir değişim olmalı” diyerek, yerel seçimlerden sonra örgütlerde yapısal olarak ciddi bir değişikliğe gidileceğinin de işaretini verdi. Kılıçdaroğlu’nun yeni çalışma döneminde Parti Meclisi’nin (PM) daha etkin çalıştırılacağı belirtilirken, PM üyelerinin belirli konularda görev alarak, düzenli çalışmalar yapıp, bunlara ilişkin raporlar hazırlayacağı belirtildi.

YENİ MYK MERAK KONUSU

Kılıçdaroğlu’nun yeni kurmaylarını en geç hafta sonuna kadar açıklayacağı öğrenildi. Yeni MYK’da koltuk sayısının 18’den daha az olacağı belirtilirken, yerel seçimlerde belediye başkanlıklarına adaylığını açıklayan isimlere MYK’da yer vermeyeceği belirtiliyor.

MYK için Oğuz Kaan Salıcı, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Hakkı Süha Okay gibi isimler kulislerde konuşuluyor. Ayrıca mevcut üyelerden Gamze Akkuş İlgezdi, Faik Öztrak, Ünal Çeviköz gibi isimlerin de yeni MYK’da olabileceği belirtiliyor.

Bülent Tezcan, Haluk Koç ve Tekin Bingöl’ün ise “Tepkilere neden olmamak ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak” için yeni MYK’da görev almak istemediği belirtildi.