İYİ Parti’li vekilin oğlu IŞİD’e mi katıldı?

İYİ Parti vekili Yasin Öztürk’ün oğlu Hüseyin Kağan Öztürk’ün IŞİD saflarında Suriye’de savaştığı iddia edildi.

Odatv'den Caner Taşpınar, Yasin Öztürk'e oğlu ile ilgili iddiayı sordu.

İYİ Parti’li Öztürk'ün açıklaması şöyle oldu:

“Benim oğlum iki buçuk yıldır kayıp. Nerede olduğunu ne ben biliyorum, ne de devlet. Size bu iddiayı ulaştıranların amacı İYİ Parti’nin kongre süreci nedeniyle spekülasyon yaratmaktır. Ben İYİ Parti vekili olmasam bugün bu iddiayı konuşuyor olmazdık.

Oğlumun IŞİD’e katıldığını söyleyenlerin elinde eğer resmi bir belge ya da fotoğraf gibi somut bir şey varsa, lütfen bana ulaştırsın.”

“YAKIŞIKLI VE BAŞARILI BİR ÇOCUKTU BENİM OĞLUM”

''Benim oğlum 22 Şubat 2016’da kayboldu. 18’ine girdikten 3 ay sonra… O günden beri haber alamıyorum. Türkiye 327’ncisi olmuş, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazanmış, yakışıklı ve başarılı bir çocuktu benim oğlum. ‘Aktivist’ti. Bakın bu kelimeyi özellikle söylüyorum. Bu özelliğinden yola çıkarak ‘DEAŞ’e katıldı’, ‘Türkmen cephesinde’ gibi iddialar ortaya atılır. Ama bugüne kadar devlet kurumlarından tek bir bilgi veya belge gelmedi.”