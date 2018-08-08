Kılıçdaroğlu'ndan 'disiplin' uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nin bugün 2.5 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında partinin yönetim kadrosuna teşekkür eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta MYK’de önemli değişiklikler yapması bekleniyor. MYK üye sayısının azalacağı ifade edilirken parti yönetiminin tamamı Kılıçdaroğlu’nun yapacağı değişiklikle ilgili olumlu görüş bildirdi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre CHP MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kurultay için imza verenleri hasım gibi görmüyoruz. Samimi olarak imza veren partililere söyleyecek hiçbir şey yok. İyi niyetle imza verenlerin taleplerini önemsiyoruz. Ancak bu aşamadan sonra imza vermenin ötesinde partiyi zafiyete düşürecek bir adıma asla izin vermeyeceğiz. Bundan sonra herkes işine bakacak. Israr edenlerle ilgili de disiplin süreci çalıştırılacak.”

Kılıçdaroğlu, CHP’deki iç çatışmaların toplumda umutsuzluğa neden olduğunu söyledi ve bu tartışmalara son vererek partinin yerel seçimler için çalışmaya başlamasının gerekli olduğunu ifade etti.

MYK’de Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç ve Muharrem Erkek’in Genel Başkana, “Kişisel bir beklentimiz yok, gönül kırgınlığımız da olmaz” diyerek istifalarını sundukları öğrenildi.

Bu isimler MYK’nin ardından kendilerine istifalarını soran partililere şu açıklamayı yaptılar, “MYK üyeliği, Genel Başkanın takdiriyle yapılan bir görevdir. Bir yenilenme ihtiyacı ve parti tabanında böyle bir beklenti varsa Genel Başkanın elinin rahat olması lazım. Biz kendisine her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek için istifamızı sunduk”.