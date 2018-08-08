8 Ağustos 2018 19:46

Sel felaketine ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama

Sel felaketine ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı.
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Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi. Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak." dedi.

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