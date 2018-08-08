CHP'de muhaliflerden MYK değişikliği yorumu

CHP PM Üyesi Gaye Usluer Habertürk TV canlı yayınında MYK sonrası yapılan açıklama ve Muharem İnce ile bazı delegelerin başka partiye geçeceği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bülent Tezcan'dan 'yeni MYK' açıklaması

Usluer, "MYK'nın değiştirilmesi hususu Sayın Genel Başkan'ımızın insiyatifindedir. Yorum yapmam doğru olmaz. Ama talebimiz anlaşılmamış görüyoruz. Olağanüstü kurultayın veya tüzük kurultayının gerçekleşmesinin yerel seçimlere hazırlanmaya engel teşkil etmediğini seçmen de biz de biliyoruz. Bunu saptırmanın bir anlamı yok. Tezcan rakam önemsiz diyor ama ısrarla rakamı küçültmeye çalışıyor." dedi.

Muharrem İnce ve imza verenelerin bazı deegelerin başka bir partiye geçeceği iddiasına da değinen Usluer, "Asla böyle bir şey söz konusu değil.Biz misafir değiliz ev sahibiyiz. Evimizde oturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.