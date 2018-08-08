MHP'den AKP'ye: Hizmet ettik diyenler iyi düşünsün

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu’nun Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde yaşanan sel felaketinin nedeni olarak HES’leri gösterdi.

Enginyurt, “2 saatlik yağan yağmur, Fatsa Organize Sanayisi'ni bu hale getirdiyse, hizmet ettik diyenler iyi düşünsün. Laf değil, icraat görelim" diyerek belediyeleri ve iktidarı suçladı.

Ordu sele teslim: Sekiz köprü yıkıldı

Ordu’da sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli yağmur Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde sele dönüştü. Karadeniz Sahil Yolu yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu. Ünye’de taşkın sonucu sekiz köprü yıkıldı. Selden 500 bin kişi etkilendi.

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, “Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim” derken Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, heyelanların da oluştuğu afette ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Felaketin sebebi olarak bölgedeki hidroelelektirk santralleri gösteren Enginyurt “HES’ler dere yataklarını değiştirdi” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan MHP milletvekili “2 saatlik yağan yağmur, Fatsa Organize Sanayisi’ni bu hale getirdiyse, hizmet ettik diyenler iyi düşünsün. Laf değil, icraat görelim.” yorumunda bulundu.