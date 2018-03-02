'Öcalan'ın mektubunu Demirtaş'a getiren AKP'li bakan...'

Eski AKP Milletvekili Emin Şirin, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla yargılandığı davada ileri sürdüğü "Hükümetten bir bakan referandumda evet dememiz için İmralı'dan (Abdullah) Öcalan'dan talimat mektubu getirdi" iddiasını cevapladı. Şirin, "Öcalan’ın mektubunu Demirtaş’a Beşir Atalay getirdi" dedi.

Özgürüz'den Zübeyde Sarı'ya konuşan Şirin gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Demirtaş'ın iddiası hakkında da konuşan Şiirn şöyle konuştu:

"Beşir Atalay o dönem çok önemli rol oynadı. Sonra ortadan kayboldu. HDP'yi 2010 referandumda istediği noktada tutabilmek veya desteğini alabilmek için Abdullah Öcalan'ı kullamış devlet.

Bu noktada Selahattin Demirtaş'ın açıklamasına karşı kimse yanıt vermedi. Öcalan da AKP de 'Böyle bir şey yapmadık' demedi."